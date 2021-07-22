Захарова отреагировала на заявление Госдепа о «Северном потоке — 2»

Соединенные Штаты больше не пытаются найти какие-либо факты, чтобы использовать их в качестве предлога для введения новых санкций в отношении России. Об этом в эфире «Соловьев LIVE» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа о том, что США не собираются отказываться от каких-либо ограничительных инструментов против «Северного потока — 2».

По ее мнению, подобные действия со стороны США демонстрируют желание Вашингтона найти новое место в геополитической картине мира.

«Я думаю, они уже не пытаются его найти. Я думаю, что они пытаются каким-то образом определить свое новое место, потому что история с единым центром управления Вселенной не состоялась», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что цель Вашингтона не допустить реализацию «Северного потока — 2» не была достигнута.

«Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта [«Северный поток — 2»]. <...> Проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень», — заключила она.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга для журналистов заявил, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от каких-либо ограничительных инструментов против «Северного потока — 2», несмотря на подписание соглашения с Германией, которое призвано урегулировать разногласия по этому вопросу.