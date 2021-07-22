news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Отстыковку модуля «Пирс» от МКС перенесли на 24 июля 23:12
Журова назвала причину, по которой 97% россиян не знают ни одного российского... 23:07
В Госдепе заявили, что США сохраняют все инструменты давления... 22:54
Художественный гимнаст заявил, что у Навки «гнилое сердце» 22:49
Четверо туристов пострадали во время камнепада в Кабардино-Балкарии 22:45
Вашингтон вычислил шесть возможных участников покушения на президента Гаити 22:43
Уткин потроллил Канделаки за слова о раскрутке спорта в России 22:31
Кулеба заявил, что Украина продолжит борьбу против «Северного потока —... 22:21
Женщины на карантине в британских отелях пожаловались на домогательства 22:15
Российский Су-27 сопроводил над Балтийским морем многоцелевой истребитель ВВС... 22:14

Захарова прокомментировала соглашение США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире «Соловьев Live», что Вашингтон в борьбе против «Северного потока — 2» проиграл сам себе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проект («Северный поток — 2» — ред.) состоялся. И вот сейчас мы видим — знаете, есть такое прекрасное стихотворение: «Зима недаром злится, / Прошла ее пора — / Весна во двор стучится / И гонит со двора» (автор Федор Тютчев — ред.). Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, США потратили много усилий для дипломатической и пиар-работы против проекта «Северный поток — 2», в том числе с прессой и некоммерческими организациями.

Захарова объяснила, что газопровод «выгоден одним, а вторые просто ощущают колоссальную зависть, раздражение от того, что не могут по-честному конкурировать с «Северным потоком — 2». Представитель МИД добавила, что именно США «возвели ставки на такую высоту», назвав своей целью блокировку чужого проекта.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Демпфер не сработал: смогут ли власти сдержать рост цен на бензин
Минэнерго готово жестко регулировать оптовые цены на бензин
«С менталитетом осажденных»: что пишет о российских олимпийцах западная пресса
Иностранные СМИ высоко оценили перспективы российских атлетов в Токио
Какие надежды возлагают в Донбассе на жалобу России против Украины в ЕСПЧ
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
В Госдепе заявили, что США сохраняют все инструменты давления по «Северному потоку — 2»
Арестован судмедэксперт, подтвердивший самоубийство Леонида Ошарина
В Турции зафиксирован рекордный с 25 мая прирост заразившихся COVID-19
Дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение
Новости и материалы
Отстыковку модуля «Пирс» от МКС перенесли на 24 июля
Журова назвала причину, по которой 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена
Художественный гимнаст заявил, что у Навки «гнилое сердце»
Четверо туристов пострадали во время камнепада в Кабардино-Балкарии
Вашингтон вычислил шесть возможных участников покушения на президента Гаити
Уткин потроллил Канделаки за слова о раскрутке спорта в России
Кулеба заявил, что Украина продолжит борьбу против «Северного потока — 2»
Женщины на карантине в британских отелях пожаловались на домогательства
Российский Су-27 сопроводил над Балтийским морем многоцелевой истребитель ВВС Германии
Госуслуги станут доступны через банковскую идентификацию
«Мы оба красим ногти, оба популярны»: девушка-боец вызвала Моргенштерна на бой
Эрик Клэптон отказался от выступлений на площадках, пускающих только вакцинированных
Салихова заступилась за сотрудницу «Спартака», уволившуюся после 11 лет работы в клубе
Дым от пожаров в Якутии достиг Аляски
В Италии режим ЧС из-за коронавируса продлили до конца года
Третьяк заявил, что давно уже пора было изменить олимпийский девиз
В Чечне от COVID-19 вакцинировали 91,3% взрослого населения
Российский клуб разгромил соперника в первом в своей истории матче в еврокубках
Все новости
«30 лет для новой машины — это очень много»: Ка-62 нашел первого покупателя
Летные испытания вертолета Ка-62 завершатся в сентябре
Сэкономили на перелетах, потратились на чемоданы
Сколько россияне тратят на отдых
По всем фронтам: как Россия противостоит Украине в Европе
Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ по безопасности
Что известно о группировке, пытавшейся взорвать здание полиции
Еще семь человек задержаны за подготовку теракта в здании полиции в Кисловодске
«Время»: фантастический триллер Шьямалана, от которого вы состаритесь почти на два часа
Рецензия на фильм «Время» М. Найта Шьямалана
«Возможна коррекция, но не крах»: ИИ не нашел пузыря на рынке недвижимости в России
Искусственный интеллект нашел в Москве районы с «перегретыми» ценами на жилье
Убытки на 4 млрд: как засуха губит Урал
Режим ЧС ввели на 39 территориях Свердловской области
«Произошла ошибка»: в нижнем белье нашли опасное вещество
Роскачество выявило в нижнем белье Incanto десятикратное превышение нормы токсичного вещества
«Заставила меня понять, что я гей»: Майли Сайрус шокировала фанатов новым мерчем
Майли Сайрус презентовала провокационные футболки
Стратегию электрификации транспорта России резко уценили
Минэкономики на 250 млрд рублей сократило запросы на зеленый автопром
Кинофестиваль «Новая женственность» раскритиковали феминистки. Его куратором выступил мужчина
В «Художественном» объяснили, почему за фестиваль женского кино отвечает мужчина
Без штампа в паспорте: как новые правила повлияют на институт брака
Семейный психолог рассказала о плюсах отмены обязательного штампа в паспорте
Лучшие фото, снятые на iPhone в 2021 году
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях