Захарова прокомментировала соглашение США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире «Соловьев Live», что Вашингтон в борьбе против «Северного потока — 2» проиграл сам себе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проект («Северный поток — 2» — ред.) состоялся. И вот сейчас мы видим — знаете, есть такое прекрасное стихотворение: «Зима недаром злится, / Прошла ее пора — / Весна во двор стучится / И гонит со двора» (автор Федор Тютчев — ред.). Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, США потратили много усилий для дипломатической и пиар-работы против проекта «Северный поток — 2», в том числе с прессой и некоммерческими организациями.

Захарова объяснила, что газопровод «выгоден одним, а вторые просто ощущают колоссальную зависть, раздражение от того, что не могут по-честному конкурировать с «Северным потоком — 2». Представитель МИД добавила, что именно США «возвели ставки на такую высоту», назвав своей целью блокировку чужого проекта.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.