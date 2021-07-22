В Госдепе заявили, что США сохраняют все инструменты давления по «Северному потоку — 2»

Соединенные Штаты не собираются отказываться от каких-либо ограничительных инструментов против «Северного потока --2», несмотря на подписание соглашения с Германией, которое призвано урегулировать разногласия по этому вопросу. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга для журналистов.

По его словам, когда нынешняя администрация пришла к власти, строительство «Северного потока — 2» уже было завершено на 90%.

«И мы, опираясь на имеющуюся информацию, и она не вся является публичной, пришли к выводу о том, что санкции не остановили бы сооружение трубопровода», — отметил Прайс.

Представитель Госдепа заверил, что между Вашингтоном и Берлином нет никаких тайных договоренностей о том, что США могут прекратить использование односторонних санкций против участников проекта российского газопровода.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.