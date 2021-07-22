Fitch: сделка ФРГ и США по «Северному потоку — 2» исключила риск простаивания газопровода

Заключение соглашения между США и ФРГ по «Северному потоку — 2» сняла неопределенности для будущего проекта и свела на нет риск неиспользования газопровода из-за американских санкций. Об этом заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передает ТАСС.

При этом он отметил, что пока непонятно, на каких условиях может быть перезаключен транзитный контракт между Россией и Украиной, и речь может идти об объемах в 30-40 млрд кубометров в год, не более.

«В какой-то степени это даже неплохо для «Газпрома» — сохранение украинского газового маршрута, пусть и в урезанном виде, должно позволить России в случае роста спроса нарастить поставки в Европу», — выразил мнение Маринченко.

По его словам, украинский маршрут также может быть необходимым из-за ограничений по использованию трубопроводов OPAL и, потенциально, EUGAL, которые являются продолжением «Северного потока» и «Северного потока — 2».

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

Позднее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение между ФРГ и США по «Северному потоку — 2» выгодно для Украины.