Эксперт прокомментировал оценку рубля по «индексу бигмака»

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг прокомментировал рейтинг журнала The Economist, на основании стоимости бургера в ресторанах McDonald's в разных странах оценившего реальный курс местных валют, в том числе рубля, который оказался недооцененным. Об этом сообщает радио Sputnik.

По мнению Вайсбурга, для простых людей «индекс бигмака» — это вполне нормальный индикатор.

«Нужно смотреть не на один товар, а на группу товаров. Поскольку какой-то товар в России может стоить сильно дешевле, чем в США, какой-то будет сопоставим по цене или разница будет значительно меньше», — сказал эксперт.

Он отметил, что если сравнить другие товары из ассортимента того же McDonald's, то можно увидеть, что соотношение цен не такое, как по бигмаку.

«В принципе, нельзя сказать, что валюта, которая является недооцененной по «индексу бигмака», в короткий, обозримый промежуток времени вдруг устраняет этот разрыв и начинает стоить столько, сколько ей положено. Понятно, что с фундаментальной точки зрения рубль тоже сейчас является достаточно слабым. Уровень отклонения от справедливого значения можно оценить в 5–10%», — сказал Вайсберг.

«Индекс бигмака» рассчитывается с 1986 года и публикуется два раза в год. Это одним из примеров применения теории паритета покупательной способности (ППС), согласно которой в перспективе валютный курс уравнивает стоимость корзины товаров и услуг в разных государствах.

Ранее стало известно, что рубль стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака».