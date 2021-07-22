В МИД заявили, что северные провинции Афганистана превращаются в «горячую точку»

Северные провинции Афганистана после вывода американского военного контингента из страны стремительно превращаются в новую «горячую точку». Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

По его словам, сейчас боевики Талибана (организация запрещена в России) практически полностью контролируют границу с Таджикистаном. Кроме того, свои позиции в Афганистане укрепляют многочисленные международные террористические организации, в частности «Исламское государство» и отделения «Аль-Каиды (организация запрещена в России)» (запрещены в РФ).

Он также отметил, что к афганской границе стягиваются иностранные террористы-боевики из зон боевых действий на Ближнем Востоке и севере Африки. Активно вербуются местные жители, рекордных высот достигло наркопроизводство.

Дипломат обратил внимание на то, что непрекращающаяся деградация обстановки в Афганистане несет прямую угрозу для Центральной Азии.

Ранее Руденко заявил, что Россия безвозмездно поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном.