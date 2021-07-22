Ретейлеры спрогнозировали рост цен на одежду и обувь осенью

Ретейлеры спрогнозировали увеличение цен на одежду и обувь в осенне-зимнем сезоне как минимум на 10 % в связи с ростом стоимости перевозок и сырья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей рынка.

По словам президента розничной сети Baon Ильи Ярошенко, в новом сезоне коллекции обуви и одежды могут подорожать на 10-15%. Стоимость доставки контейнера из Азии в 2020 году составляла $3 тыс., однако сегодня она может достигать $10 тыс, добавил он.

Владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников рассказал, что осенью рост цен будет малозаметным, а в начале следующего года они могут вырасти на 18-20%. Также он отметил увеличение стоимости хлопка (+35%) и материалов, где задействованы нефтепродукты, в частности, эластана.

По мнению основателя Zenden Group Андрея Павлова, стоимость перевозок и сырья увеличится примерно на 5-10%. Он также подчеркнул, что на рост цен влияет ослабление рубля и рост инвестиций в открытие магазинов, из-за чего цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды.

При этом в Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) отметили, что цены на одежду и обувь сохранятся на уровне 2019 года.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс подчеркнула, что в текущем году рынок будет отставать от показателей 2019 года на 2-6%, при этом превысив показатели прошлого года. По ее мнению, негативно влияющими факторами являются ограниченная покупательная способность населения, низкий индекс покупательской уверенности, а также активное развитие онлайн-торговли.

Ранее ретейлеры сообщили, что цены на одежду, обувь и аксессуары в России могут вырасти к летнему сезону.