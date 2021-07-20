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Ассоциация банков России увидела угрозу для экономики в развитии цифровых экосистем

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Global Look Press

В Ассоциации банков России (АБР) посчитали, что развитие цифровых экосистем повлечет за собой угрозу экономике. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации на имя зампреда ЦБ Сергея Швецова.

В письме говорится, что учетные единицы экосистем (баллы и бонусы) на сегодняшний день все сложнее отделить от денежных суррогатов, это может повлечь риски для национальной платежной системы и финансовой стабильности страны.

Также отмечается, что существует риск манипулирования потребителем с помощью внутренних правил эмиссии, неподконтрольных Банку России.

Среди угроз авторы письма также перечисляют доминирование зарубежных экосистем. А также развитие государственных экосистем, которое может привести к ограничению роста частного бизнеса.

Кроме того, в ассоциации подчеркнули, что выделение экосистем в отдельный субъект права изменит отношения владельцев платформ с пользователями.

По информации АБР, собственники экосистем не несут юридической ответственности за некачественное оказание услуг, нарушение закона о персональных данных. Возложение на них такой ответственности приведет к повышению стоимости услуг.

В ассоциации уточнили, что подходы к регулированию экосистем должны быть общими для всех их видов.

Ранее экономист Ярослав Кузьминов рассказал об угрозах для экономики страны, которые могут создать западные страны.

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