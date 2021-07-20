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Компания Маска испытала двигатели ракеты для полетов на Марс

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@SpaceX/Twitter

Компания SpaceX, основанная предпринимателем Илоном Маском, выполнила статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy. Она, как предполагается, в будущем осуществит вывод космического корабля Starship на орбиту для полета на Марс, сообщается в Twitter американской организации.

«Первый статический тест ускорителя на Super Heavy», — заявили в пресс-службе предприятия.

На портале Space.com уточняется, что на территории полигона, находящегося в районе Бока-Чика в Техасе, сотрудники SpaceX осуществили кратковременное зажигание трех двигателей Raptor. При этом на весь процесс потребовалось несколько секунд.

Космический корабль многоразового использования Starship требуется для отправки людей на Марс, на борту могут находиться 100 пассажиров.

До этого Маск заявлял, что первый испытательный полет на околоземной орбите, возможно, будет в 2021 году. Однако планы могут быть скорректированы, предупреждал основатель SpaceX.

Ранее Маск поставил новый рекорд. Вместе с научными аппаратами в космос отправились спутники связи, а также прах сотни умерших людей.

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