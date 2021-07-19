Эксперт рассказал, может ли цена бензина опуститься до 20 рублей за литр

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов прокомментировал слова вице-президента по стратегическому развитию ПАО «Лукойл» Леонида Федуна о возможном падении цены бензина до 20 рублей за литр, при условии, что курс евро опустится до 50 рублей. Об этом сообщает телеканал «360».

«Доля правды в этом есть, потому что все экспортирующие компании получают валютную выручку, а платят в рублях. Для них ключевая история заключается в том, сколько стоит нефтепродукт в рублевом эквиваленте. Мы берем экспортную цену и переводим в рубли по курсу. Если происходит укрепление курса [рубля] и цена на нефть серьезным образом возрастает, они получают эквивалентную выручку», — сказал Баженов.

Аналитик пояснил, что в России нефтеперерабатывающая промышленность испытывает значительную налоговую нагрузку, поэтому ждать резкого падения цены бензина не стоит. В таких условиях нефть не может стоить 20 рублей, резюмировал Баженов.

Ранее бензин марки «Регуляр-92» (Аи-92) по итогам торгов 19 июля подорожал до 56,29 тыс. руб. за тонну и обновил исторический максимум, установленный 14 июля 2021 года.