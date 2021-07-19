Путин рассказал о четырех нерешенных проблемах России

Наряду с реальными достижениями у России есть несколько нерешенных проблем, заявил президент Владимир Путин.

»[Это] проблемы, которые чувствительны для людей. Это, прежде всего, бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий», — заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его мнению, России необходимо наращивать темпы изменений — в экономике, в социальной сфере, в развитии регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем. Также стоит обратить внимание на цифровую трансформацию, отметил он.

«И там где это возможно, нужно постоянно повышать планку. Ставить более амбициозные цели и задачи. И не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных обещаний на потом, на когда-нибудь», — добавил президент.

Ранее Путин оценил уровень безработицы в стране.