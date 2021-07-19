«Газпром» забронировал на месяц все дополнительные транзитные мощности Украины

Компания «Газпром» полностью выкупила гарантированные дополнительные транзитные мощности Украины на август 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Regional Booking Platform.

На платформе RBP были выставлены на продажу 15 млн куб. м., прокачиваемых через газопровод. Весь доступный объем приобрел «Газпром» — так же, как и в предыдущие месяцы.

Несмотря на то, что на связывающих Россию и Европу газопроводах «Северный поток» и «Ямал-Европа» сейчас идут профилактические ремонтные работы, «Газпром» не увеличил объем транзита газа через Украину. Компенсировать это компания планирует за счет отбора топлива из европейских хранилищ.

В конце июня текущего года «Газпром» отказался от бронирования дополнительного объема мощностей для транзита газа через Украину, при этом выкупив весь июльский объем транзита. На фоне такого решения спотовая стоимость газа в Европе на июль превысила $400 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток — 2» планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.