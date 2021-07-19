Сервисы кибербезопасности СберБанк Онлайн помогли заблокировать 27 тыс. фишинговых ресурсов

Сервисы кибербезопасности, встроенные в мобильное приложение СберБанк Онлайн, становятся всё более популярными. Сегодня ими пользуются уже 25 млн клиентов банка. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователи СберБанк Онлайн могут легко и быстро выбрать оптимальные настройки безопасности и защитить себя от мошенников.

Так, сервис проверки входящих звонков ещё на этапе вызова предупреждает клиента, что ему, возможно, звонят мошенники. В чёрный список занесено уже около 700 тыс. телефонных номеров, и база ежедневно пополняется.

Непрерывному развитию сервиса помогают и сами пользователи. С помощью специальной формы «Сообщить о мошеннике» можно передать в службу безопасности СберБанка телефон, с которого звонили преступники, или адрес мошеннического сайта. Благодаря такой опции, которой уже воспользовались 1,5 млн человек, удалось предотвратить мошенничество на сумму 400 млн рублей и заблокировать 27 тыс. фишинговых ресурсов.

Также защитить от мошенников помогут сервисы «Проверить телефон и почту», «Управление приложениями», «Запрет доступа к картам, вкладам и счетам» и «Ограничение оплаты в интернете».

Помимо этого, клиентам Сбербанка доступен широкий перечень обучающих материалов — видеороликов и статей, которые описывают различные мошеннические схемы и простые правила, соблюдение которых убережёт от потери средств.

Недавно сервисы кибербезопасности в СберБанк Онлайн получили международную премию Global Infosec Awards в номинации «Проект года в области кибербезопасности». Настроить все эти опции, а также изучить основные правила финансовой безопасности можно в разделе «Безопасность».

«Для нас крайне важно, чтобы наш клиент мог самостоятельно настроить под себя приложение СберБанк Онлайн и в несколько кликов выбрать полезные для себя сервисы кибербезопасности, обеспечив надежную защиту от мошенников. И, конечно, ключевое значение в противодействии мошенникам имеет уровень осведомлённости наших клиентов. Мы даём нашим клиентам возможность в любой момент проверить себя на знание правил кибербезопасности. В разделе «Не дайте себя обмануть» и в канале «Осторожно, мошенники!» мы подробно объясняем, как устроены мошеннические схемы и как не попасться на уловки злоумышленников. Эти меры работают на повышение бдительности и осведомлённости наших клиентов, что, в связке с действиями правоохранительных органов и законодательными инициативами, предложенными Сбербанком, существенно снижает масштаб кибермошенничества», — рассказал директор Департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.