Рогозин возмутился зарплатами на предприятиях «Роскосмоса»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что компания займется повышением заработной платы на ракетно-космических предприятиях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Понятно, что создание госкорпорации прежде всего привело к повышению заработной платы в центральном аппарате, но это неправильно, когда такая зарплата есть в центральном аппарате, а на предприятиях она сильно разнится», — сказал он.

Также Рогозин назвал неправильным разницу в зарплатах директоров и рабочих высоких квалификаций. Как заявил глава госкорпорации, его «даже передернуло», когда он узнал, сколько получают российские космонавты в сравнении с зарплатами их коллег из NASA и Европейского космического агентства.

Ранее первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников объявил, что российские космонавты, начиная со следующего месяца будут получать повышенную зарплату.