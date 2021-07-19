У БАМа может появиться частная ветка

Профильные ведомства изучат возможность строительства частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря. Соответствующее поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин, о чем сообщает РБК со ссылкой на его аппарат.

С предложением о строительстве такой ветки выступила компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна, он владеет лицензией на месторождение.

Как заявил Хуснуллин, проект Эльга — Чумикан «заслуживает внимания, но он требует более детальной проработки для его дальнейшего рассмотрения в качестве дополнения к основной модернизации БАМа». Вице-премьер считает, что такой вариант может дополнить третий этап развития БАМа и Транссиба, предполагающий увеличение пропускной способности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД оценить ответственность должностных лиц за срыв сроков расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.