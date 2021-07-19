Депутат предложил выплачивать пенсионерам 10 тысяч рублей за вакцинацию

Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минтруда Олегу Котякову выплачивать пособие пенсионерам, привившимся от коронавируса. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, в стране нет единой федеральной выплаты, хотя некоторые регионы вводят подобные стимулы.

«Прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. руб. для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — говорится в письме Власова, адресованном Котякову.

Как считает политик, такая выплата может ускорить темпы вакцинации в стране.

Ранее председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту России Владимиру Путину предложение ввести двухнедельный режим нерабочих дней из-за пандемии коронавируса. Позже эту идею оценили в Госдуме.