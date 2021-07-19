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Причастные к побегу Карлоса Гона из Японии американцы приговорены к тюрьме

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Steve Marcus/Reuters

Токийский окружной суд приговорил к тюремному заключению граждан США Майкла и Питера Тейлоров по обвинению в причастности к организации побега из Японии бывшего главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, Майкл Тейлор проведет в тюрьме два года, Питер Тейлор — один год и восемь месяцев.

14 июня в Токио началось первое судебное слушание по делу граждан США. Перед началом заседания 60-летний Майкл Тейлор и его 28-летний сын Питер признались в том, что помогали Гону. По словам американцев, их об этом попросила жена бизнесмена Кэрол Гон.

Япония запросила экстрадицию Майкла Тейлора и его сына в июле прошлого года. В октябре 2020 года решение об экстрадиции поддержал американский Госдепартамент, оно было одобрено судом.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.

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