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Эксперты оценили разумный размер вложений для начинающих инвесторов

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Начинающим инвесторам лучше избегать рискованных инструментов и вкладывать не больше 25% личных сбережений. Такие рекомендации дали опрошенные РИА «Новости» эксперты.

«Задача начинающего инвестора - не столько нарастить свой инвестиционный счет, сколько не потерять первые два-три года деньги на бирже», — пояснил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ (организация запрещена в России) «Универ Капитал» Андрей Верников.

По его словам, входить в «инвестиционную реку» стоит осторожно, поначалу покупая базовые инструменты. «Не играть на понижение. Также лучше не использовать маржинальные возможности (т.е. покупать акции и облигации только на свои деньги)», — подчеркнул он.

Верников также посоветовал начинающим инвесторам избегать сомнительных рекомендаций из Telegram-каналов, рискованных инструментов и торговли с большим кредитным плечом.

Руководитель группы продаж департамента брокерского обслуживания Промсвязьбанка Игорь Федосенко, в свою очередь, отметил, что поначалу не стоит инвестировать более 25% личных сбережений. В то же время главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов советует снизить эту планку до 20%, а остальную часть вкладывать в низкорисковые инструменты, такие как депозиты.

«Эти 20% следует преимущественно, на 80%, вложить в облигации, и лишь около пятой части - в акции», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, в первом полугодии 2021-го рост объемов инвестирования физических лиц в ценные бумаги, значительно ускорившийся с прошлого года, продолжился. По данным ЦБ, за первые пять месяцев этого года приток средств физических лиц в ценные бумаги составил 456 млрд рублей, сообщает ЦБ. Однако, вместе с тем произошло резкое изменение в предпочтениях частных инвесторов. Конкретно во втором квартале 2021-го они начали больше внимания уделять акциям именно российских эмитентов.

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