Росстат назвал причину недовольства россиян своим жильем

Чаще всего россияне недовольны своим жильем из-за плохой освещенности подъездов или подходов к дому, а также шумов и пыли с улицы. Об этом свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2020 год.

Так, 13,1% семей жалуются на плохую освещенность подходов к дому или в подъезде, на загрязнение и пыль с улицы — 11,4%. Еще 11,3% россиян недовольны шумом от соседей.

7,2% российских домохозяйств высказали недовольство из-за недостатка тепла в своем жилище, а 6,2% пожаловались на сырость и промерзание стен и полов. 6% опрошенных не хватает в своих домах солнечного света, порядка 5,1% имеют жалобы на наличие в своих домах насекомых или грызунов. Наконец, 4,4% россиян заявили о нарушении общественного порядка рядом со своим домом или у подъезда.

Росстат проводит данное исследование раз в два года среди 60 тыс. домохозяйств. Опрос проводится в виде выборочного собеседования среди представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России.

Ранее в Росстате сообщили, что повышение цен на первичное жилье во втором квартале текущего года составило 6% по сравнению с первым кварталом.