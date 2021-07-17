Кудрин рассказал, каким личным подвигом гордится

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в интервью «Коммерсанту», каким собственным подвигом в Минфине он гордится больше, чем другими.

«Я мечтал, когда станет полноценный конвертируемый рубль, которого никто не будет бояться, и все забудут слово «деревянный». Вот это произошло, у этого даже есть дата. Но мало кто это ощущает потому, что это скорее специалисты знают. Это 1 июля 2006 года, когда мы сняли ограничения на движение капитала внутри России и вне», — заявил он.

По его словам, это позволило российскому рублю перестать быть «деревянным» и стать «полноценной валютой», котирующейся на рынке

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Кудрин занимал пост министра финансов РФ с 2001 по 2011 год. Когда в 2006 году были сняты ограничения на ввоз и вывоз капитала, он заявил, что Россия накопила «необходимый потенциал, чтобы считаться страной с совершенно стабильной валютой, устойчивость которой гарантирована на многие годы вперед при любом варианте развития событий».

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