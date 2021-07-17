В РАН сочли инсинуацией слова главы «Нафтогаза» про «Северный поток – 2»

Заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Киев убедил канцлера Германии Ангелу Меркель в «опасности» российского газопровода «Северный поток – 2», является рассчитанной на внутреннюю аудиторию инсинуацией, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Об этом он заявил в беседе с RT.

По его мнению, в Германии есть противники проекта, однако Меркель не станет омрачать свой уход с поста канцлера высказываниями против газопровода и дезавуировать собственные многолетние заявления.

«Я считаю, что заявление Витренко всерьез воспринимать не стоит», — заявил эксперт.

Ранее Витренко заявил, что Украине удалось убедить Меркель в том, что газопровод «Северный поток — 2» несет угрозы для Украины. По его словам, немецкий политик «много в чем изменила» свою точку зрения на данный проект, увидев «реальные угрозы» для безопасности страны.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.