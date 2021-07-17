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На Украине указали на худший сценарий по «Северному потоку — 2»

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Stine Jacobsen/Reuters

Олег Шамшур, бывший посол Украины в Соединенных Штатах и во Франции, в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал результаты встречи президента США Джо Байдена и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2», призвав украинцев готовиться к худшему исходу.

«Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое», — заявил Шамшур.

По мнению дипломата, у Украины еще есть шанс остановить завершение строительства газопровода при помощи американских санкций, однако Шамшур не видит стремления к этому ни у руководства Соединенных Штатов, ни у Германии.

«Но это действительно только возможности. Реализация этих возможностей зависит от желания и воли ключевых игроков. И пока я такого желания не вижу ни со стороны прежде всего Германии, ни со стороны США, для которых восстановление трансатлантического партнерства, отношения с Германией в данном случае преобладают», — указывает Шамшур.

Поэтому Шамшур считает, что для Украины худший исход — завершение строительства газопровода — неизбежен, и стране необходимо готовиться к существованию в новой реальности.

Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что Киев убедил Меркель в опасности «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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