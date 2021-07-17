В Крыму ответили Киеву на подсчеты ущерба от присоединения полуострова к России

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал подсчеты Киева относительно ущерба от присоединения полуострова к России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что Крым ничего не должен Украине, а выставленная сумма в размере $135 млрд якобы нанесенного ущерба взята с потолка.

Депутат призвал украинские власти посчитать, сколько денег они сами забрали из бюджета региона за время его нахождения в составе Украины. Парламентарий обратил внимание на то, что Киев не стал вкладываться на постройку детских садов, школ, больниц, предприятий, дорог, городской и сельской инфраструктуры на полуострове.

Также Фикс отметил, что Киеву необходимо ответить на вопрос, когда будут возвращены вклады крымчан, оставшиеся в украинских банках, а также возмещен ущерб от различных блокад полуострова со стороны украинских властей.

Ранее старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов заявил, что из-за воссоединения Крыма с Россией украинская экономика потеряла $135 млрд. При этом он отметил, что это максимальная сумма, состоянием на 2014 год, но она не индексирована.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.