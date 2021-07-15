Один из богатейших бизнесменов Украины объявлен в международный розыск

Интерпол по запросу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины объявил в международный розыск экс-депутата Рады, бизнесмена Константина Жеваго. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как рассказали в пресс-службе, 27 сентября 2019 года бывшему депутату украинского парламент сообщили о подозрении.

По информации ведомства, Жеваго как прежний владелец банка «Финансы и Кредит» организовал растрату $113 млн этой финансовой организации.

Следователи предполагают, что оффшорная компания, подконтрольная одному из богатейших украинцев, открыла кредитные линии в иностранных банках, а «Финансы и Кредит» является поручителем.

«После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка», — заявили в ГБР.

В ведомстве указали, что после банк «Финансы и Кредит» был признан неплатежеспособным.

В 2019 году Генпрокуратура Украины уже сообщала об объявлении Жеваго в международный розыск, однако представители бизнесмена опровергали данную информацию.

По версии «Forbes Украина», в рейтинге наиболее состоятельных бизнесменов Украины, который был опубликован в марте 2021 года, Жеваго находился на третьем месте. Его состояние оценивается оценивается в $2,1 млрд. Самым крупным активом бизнесмена является компания Ferrexpo ($1,4 млрд).