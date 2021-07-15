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Часть магазинов «Магнит» может закрыться из-за сделки с «Дикси»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Ритейлер «Магнит» не исключает закрытие ряда торговых точек после покупки сети магазинов «Дикси» — согласно предписанию Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщается на официальном сайте «Магнита».

«Согласно предписанию ФАС, компании также необходимо разово в срок до 1 июля 2022 г. снизить долю рынка до 35% в 22 муниципалитетах. Потенциально это может повлечь за собой закрытие ограниченного количества магазинов в соответствующих регионах. Компания проведет детальный анализ операционных и финансовых показателей каждого отдельного магазина с целью возможной корректировки действующей сети «Магнит» или приобретенных магазинов под брендом «Дикси», — говорится в сообщении.

Ритейлер уточнил, что это практически не отразится на результатах финансовой деятельности, рыночных позициях и открытии новых магазинов.

ФАС одобрил покупку «Дикси» «Магнитом» сегодня, 15 июля.

О сделке стало известно в конце мая. Тогда сообщалось, что всего будет продан 2 651 магазин, большинство из которых находятся в Москве и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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