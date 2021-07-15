В Анапе создадут агентство по продвижению российского вина за рубежом

В Анапе появится национальное агентство, которое будет заниматься продвижением российского вина на внутреннем и зарубежном рынке. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Соответствующий документ подписали мэр Анапы Василий Швец и управляющий акционер ООО «Группа компаний Ариант» Александр Кретов.

Агентство будет работать на базе строящегося центра экологического туризма. Здесь туристы смогут ознакомиться с основными этапами переработки винограда, приготовлением вина, а также посетить дегустационный зал, гастрономический ресторан и мини-парк.

«Сегодняшнее событие станет еще одним серьезным шагом в реализации стратегии губернатора Краснодарского края по развитию виноградарской отрасли региона, а также популяризации российского вина», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что к инициативе могут присоединиться и другие участники рынка, заинтересованные в продвижении отечественного вина.

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