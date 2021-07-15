Минфин назвал ипподром предприятием стратегической важности

Минфин внес в пояснительную записку нового законопроекта о приватизации АО «Российские ипподромы» в качестве предприятия, имеющего стратегическое значение для РФ, но не включенного в перечень стратегических акционерных обществ.

В беседе с «Газетой.Ru» аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев в целом согласился с необходимостью защищать работу приватизированных госпредприятий, влияющих на экономический, военный и научный суверенитет страны. Но включение ипподромов в этот список вызвало у него удивление.

«Да, аэропорт Внуково, Махачкалинский порт и даже «Росспиртпром», безусловно, являются стратегически важными для страны объектами, но как тут оказался ипподром, не совсем понятно», — сказал он.

В действующем плане приватизации в РФ на 2020-2022 годы указана только одна компания, подлежащая передаче в частный сектор — водно-спортивная база «Галс» в Мытищах. В конце июня этого года Арбитражный суд Московской области возбудил производство по делу о ее банкротстве.