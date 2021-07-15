Песков признал, что региональные авиакомпании нуждаются в новых самолетах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что региональные авиакомпании действительно нуждаются в новых самолетах.

«Действительно, здесь есть правда. Конечно, парк региональных авиакомпаний — он весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов относительно изношенности авиатехники в России, что приводит к ЧП.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что семьям погибших в авиакатастрофе с Ан-26 выплатят по 500 тыс. рублей из краевого бюджета.