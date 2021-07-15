Российская таможенная служба вскрыла контрабанду нефти на Украину

Российские таможенники выявили контрабанду 80 тыс. тонн нефти на Украину через Новороссийск на сумму 2 млрд рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный близ Одессы, где и выгрузил нефть.

«Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», — пояснили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ) Центральной энергетической таможней.

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