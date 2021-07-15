Правительство Кубы отменит шкалу фиксированной зарплаты

Министр экономики Кубы Алехандро Хиль объявил на встрече правительства об изменениях, которые предполагают переход от фиксированных к гибким заработным платам в государственных производственных предприятиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Шкала заработной платы в государственной социалистической компании будет постепенно упразднена, что повысит ее автономию и повысит доходы ее работников», — пояснил Хиль.

На начальном этапе мера будет применяться к отдельным компаниям. По словам министра, это позволит им управлять фондом заработной платы, больше поощряя эффективных сотрудников. Внедрение изменений запланировано на второе полугодие 2021 года.

Правительство Кубы надеется стимулировать экономику за счет активизации сегмента микро-, малых и средних предприятий, поэтому вносит изменения в правовое поле. С принятием новых норм можно будет разделить права владения и управления, это обеспечит большую автономию и придаст импульс сегменту.

Хиль подчеркнул, что новые положения обеспечат экономике динамизм, гибкость и потенциал, будут способствовать сохранению преобладания роли государственных социалистических предприятий в экономике острова.

Ранее мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал президента США Джо Байдена нанести удар по Кубе для свержения правительства страны.

11 июля тысячи кубинцев вышли на улицы для участия в массовых мирных протестах против правительства. Люди участвовали в митингах в Гаване, Пальма-Сориано, Сантьяго-де-Кубе, Сан-Антонио-де-лос-Баньосе и других муниципалитетах.

В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Он также заявил, что коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию.