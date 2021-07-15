Россиянам рассказали о возможном подорожании трех групп товаров

Гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков перечислил категории товаров, цены на которые могут вырасти из-за аномально жаркой погоды в России, сообщает радио Sputnik.

Первая категория – это продукты, на которые сейчас резко повысился спрос, считает эксперт. В частности, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво.

«Традиционно в летние месяцы спрос на эту продукцию выше, но когда лето такое жаркое, когда хочется потреблять этой продукции больше, зачастую баланс спроса и предложения переходит больше в спрос, и нарастить объемы производства довольно непросто. Если не было достаточных складских запасов, может оказаться, что продукции уже даже не совсем хватает на полках, что провоцирует подорожание», – пояснил Федяков.

Также трудности у производителей возникают с товарами, для перевозки и хранения которых необходим определенный температурный режим. Например, сливочное масло, замороженные полуфабрикаты. По словам эксперта, во время аномальной жары холодильники часто ломаются, поэтому приходится списывать целые партии продукции. Следовательно, себестоимость произведенной продукции растет и приходится повышать цены.

Поскольку животные с трудом переживают жаркую погоду — начинают меньше двигаться, есть, снижаются надои, масса животных, — это тоже влияет на уменьшение производственных показателей, из-за чего цены на сельскохозяйственную продукцию повышаются.

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