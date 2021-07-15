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СМИ: в Гонконге раскрыли синдикат, отмывший $113 млн через криптовалюту

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Таможня Гонконга раскрыла местный синдикат по отмыванию денег, который использовал криптовалюту для обработки незаконных средств на общую сумму 1,2 млрд гонконгских долларов ($155 млн), сообщает издание «South China Morning Post».

Отмечается, что в рамках дела арестованы четверо, включая предполагаемого главаря группировки.

«Это первый случай раскрытия в Гонконге группы, использовавшей криптовалюту для отмывания денег и сокрытия источников криминальных активов», — цитирует издание суперинтенданта полиции Марка Во.

Правоохранители заявляют, что синдикат отмыл около 880 млн гонконгских долларов ($113 млн) с помощью криптовалюты только в период с февраля 2020 года по май 2021 года.

Расследование показало, что более 60% средств было переведено через банковские счета в Сингапуре в течение 15 месяцев, что побудило местные власти обратиться за помощью к правоохранительным органам в отслеживании денег и их конечных получателей.

Синдикат также подозревается в отмывании еще 350 млн гонконгских долларов ($45 млн) традиционным путем с использованием счетов фирм-однодневок.

Ранее сообщалось, что электростанция, которая майнит биткоины, вызвала перегрев озера в США.

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