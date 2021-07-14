Подача заявлений на «школьные» выплаты через «Госуслуги» доступна по всей стране

Все жители России могут подать заявление на получение выплаты школьнику через портал «Госуслуги», сообщает на своем сайте Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Учитывая высокий интерес к новой выплате со стороны родителей и то, что в ряде регионов уже наступило 15 июля, принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда», — прокомментировал решение глава ведомства Максут Шадаев.

Отмечается, что родители, которые до этого не оформляли детские выплаты и не получали персональное уведомление, смогут самостоятельно отправить заявку в Пенсионный фонд.

Тем родителям, которые уже подали заявление, когда получили уведомление, дополнительно ничего делать не нужно.

Согласно указу президента России Владимира Путина, семьям с детьми школьного возраста выплатят по 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Ранее Министерство труда пообещало перечислить выплаты на школьников большинству семей 16 августа.