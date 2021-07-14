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Французский МИД призвали срочно вмешаться в ситуацию с российским законом о шампанском

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Ronald Zak/AP

Франции необходимо «срочно вмешаться» в ситуацию с российским законодательством о виноделии, согласно которому слово «шампанское» можно наносить на этикетки только произведенных в России напитков, заявила депутат парламента Франции Валери Базен-Мальгра. «Газета.Ru» ознакомилась с текстом обращения парламентария.

«Мадам Валери Базен-Мальгра обращает внимание министра Европы и иностранных дел (Франции Жана-Ива Ле Дриана. — «Газета.Ru») на сильное негодование в сфере производителей шампанского, вызванное российским законодательством о маркировке вин, принятым 2 июля 2021 года… Следует помнить, что этот рынок составляет примерно 1,88 млн бутылок в год, что является пятнадцатым рынком по доходу от экспорта шампанского (35 млн евро), что далеко не является незначительным для производителей шампанского», — сказала парламентарий.

Базен-Мальгра также напомнила о том, как действует новое законодательство, согласно которому слово «шампанское» может быть нанесено только на этикетки тех напитков, которые были произведены на территории России. Однако, по словам депутата, слово «шампанское» является переводом исконно французского слова «champagne».

«Действительно, если вина Шампани сохраняют за собой исключительное право использовать название «шампанское» («champagne», фр. – «Газета.Ru») латинскими буквами на основной этикетке, то [новый российский] закон обязывает их отказаться от слова «шампанское», перевода слова «champagne» на русский язык, и представлять себя как «игристые вина» кириллическими буквами на задней этикетке. Теперь [по новому законодательству] только российские игристые вина будут право использовать название «шампанское». Это одностороннее решение без предварительного обсуждения ставит под вопрос более чем двадцатилетние двусторонние дискуссии между Францией и Россией о защите наименований по происхождению», — рассказала Базен-Мальгра.

Таким образом, по мнению французского депутата, новый закон вводит российских потребителей в заблуждение и ставит под угрозу французских производителей. В связи с этим французскому государству необходимо «срочно» вмешаться в ситуацию, добавила она.

«Кроме того, Объединение производителей шампанского (Comité Champagne, Франция. — «Газета.Ru») сожалеет, что это законодательство не предоставляет российским потребителям четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристиках вин. Тогда как этот новый закон, к сожалению, вписывается в логику протекционистских мер, которые были приняты в России в течении некоторого времени в сфере виноделия, абсолютно необходимо, чтобы французское государство срочно вмешалось [в ситуацию], чтобы защитить продукты и производство», — заключила депутат.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта производителю придется проводить пересертификацию продукции.

5 июля Еврокомиссия заявила, что они не согласны с утвержденным в России законом о виноделии, поэтому предпримут необходимые шаги для защиты прав европейских компаний, а Союз домов шампанского Франции не исключил возможность приостановок поставок в Россию.

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