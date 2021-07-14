Опрос: каждый пятый гражданин России хочет приобрести загородный дом

Загородный дом или дача есть почти у половины россиян. Каждый пятый соотечественник хочет стать владельцем недвижимости вне города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

«Почти половина россиян (46%) имеют дачу или загородный дом. Около 19% россиян заявили, что у них нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. Остальные 35% не намерены приобретать или строить загородное жилье», — уточнили эксперты.

Небольшой дачей владеют 32% респондентов. Из опроса следует, что больше всего людей, предпочитающих жить в деревне, в Москве и Подмосковье — 38%.

Меньше всего загородных домов на Северном Кавказе, там данный показатель составил только 18%.

Основными плюсами дачи или дома за городом россияне называют жизнь на природе и свежий воздух (88%). Также возможность отдыха от городской среды считают важным фактором 69% принявших участие в исследовании.

Основными минусами загородного жилья граждане России считают далекое расстояние, так ответили 56%.

Опрос был организован 5-9 июля по репрезентативной выборке среди 1 000 россиян. Участвовали люди возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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