В Минэкономразвития рассказали о росте зарплат в этом году

Минэкономразвития прогнозирует рост среднемесячной зарплаты в 2021 году более чем на 9%, то есть примерно на пять тысяч рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ министерства.

Согласно апрельскому прогнозу, увеличение зарплаты в этом году ожидалось на 3 800 рублей.

По данным издания, в этом году размер средней заработной платы превысит 56 тыс. рублей В следующем году, как ожидается, темпы роста зарплаты будут чуть меньше — 6,6%, в результате чего к 2024 она приблизится к 68 тыс. рублей.

Рост зарплаты при стагнации реальных денежных доходов населения –- феномен 2020–2021 гг., отметил руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, на это влияет инфляция, кроме того, снижается составляющая доходов, связанная с теневым сектором и различные стимулы материального характера, прежде всего в бюджетном секторе, который выступает главным драйвером прироста зарплат

Минэкономразвития также повысил прогноз прожиточного минимума — в этом году он едва ли изменится. Темпы прироста с 2022 года увеличиваются по сравнению с апрельским прогнозом — оценки скорректированы до 11 950 (+2,5%), 13 059 (+9,2%) и 14 031 руб.(+7,4%) (а душу населения, для трудоспособного населения, для детей).

В Минтруде «Ведомостям» пояснили, что методика расчета прожиточного минимума была пересмотрена, по новым правилам он устанавливается как 44,2% от среднедушевых медианных доходов населения.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России вырастет прожиточный минимум.