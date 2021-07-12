Зеленский прокомментировал строительство газопровода «Северный поток — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обсуждать «Северный поток — 2» в нормандском формате. Об этом глава государства заявил в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает ТАСС.

«Если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции. Вопрос «Северного потока», я считаю, что это в будущем часть вопросов <…> нормандской встречи», — сказал он.

По мнению Зеленского, строительство российского газопровода угрожает энергетической безопасности страны.

«Риск того, что Украина будет отключена от газа, от транзита газа, это может случится — рискует вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники «нормандского» формата», — добавил Зеленский.

Украинские власти в апреле 2014 года приступили к военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве.

В результате вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе на встречах контактной группы в Минске. Она с сентября 2014 года приняла три документа, которыми регламентируются шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта регулярно происходят перестрелки.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее сообщалось, что Германия выдала все разрешения, которые необходимы для строительства российского газопровода «Северный поток — 2».