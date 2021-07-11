В Nord Stream 2 AG заявили, что санкции США нарушили интересы Украины

Исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что введение в декабре 2019 года санкций США в отношении подрядчиков строительства «Северного потока — 2», которое приостановило стройку трубопровода, нарушило пакетную договоренность о продолжении транзита газа через Украину. Об этом он сказал в интервью Handelsblatt.

Он отметил, что на протяжении многих лет федеральное правительство Германии активно отстаивает интересы Украины. Варниг напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель еще в мае 2015 года заявляла, что транзит газа через Украину должен быть обеспечен на постоянной основе даже после завершения строительства газопровода.

«Федеральное правительство потребовало этого, Россия обеспечила. В конце 2019 года россияне и украинцы заключили транзитный контракт, гарантирующий транзит 40 млрд куб. м природного газа в год до конца 2024 года. Объем, который значительно превышает первоначальные ожидания. Русских за это так не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи — и, хотя соглашение о транзите было заключено, США санкциями принудили приостановить работы на трубопроводе», — сказал Варниг.

По его словам, это продемонстрировало, насколько непредсказуемой может быть политика Вашингтона и подорвало доверие со стороны России.

Ранее представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в связи со строительством российского газопровода «Северный поток – 2».

Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.