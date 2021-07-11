Аналитик прогнозирует снижение курса рубля в ближайшие дни

В мире идет снижение индексов деловой активности, некоторые страны живут опасениями введения новых локдаунов. При этом удар по сырью, акциям и валютам развивающихся стран бьет и по рублю, заявил «Российской газете» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Его курс переходит с рубежей 71-72 рубля за доллар и 85,5-86,2 рубля за евро к горизонту 74-75 рублей за доллар и 87,8-89 рублей за евро», — прогнозирует эксперт.

По его словам, до вторника именно этот диапазон наиболее вероятен. После подъема российская валюта будет «осваиваться» на новых высотах до наступления новых драйверов. К ним, пояснил аналитик, относятся данные по экспорту и импорту Китая — индикатору потенциального спроса в мире, показатели инфляции в США и Германии, ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, сведения о запасах нефти в США, а также отчет ОПЕК.

Позднее к ним добавится данные по ВВП, инвестициям, промпроизводству и занятости в Китае, а также данные по инфляции в еврозоне, розничных продажах в США.

«Эти внешние факторы прежде всего станут воздействовать на рубль. Кроме того, против него будет играть повышение масштабов покупки валюты Минфином РФ по бюджетному правилу. С другой стороны, поддержит рубль ожидание увеличения ключевой ставки ЦБ России 23 июля сразу с 5,5 до 6 процентов», — считает эксперт.

Ранее генеральный директор УК «Спутник – Управление Капиталом» Александр Лосев заявил, что валютные операции, которые Центральный банк России совершает в интересах Минфина России с начала 2021 года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в пределах 65-70 рублей за доллар.