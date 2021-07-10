На Украине считают возможным остановить «Северный поток — 2» и боятся новых газопроводов

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что на Украине считают возможным остановить «Северный поток — 2», однако опасаются новых газопроводов, сообщает издание «Телеграф».

«Северный поток — 2» все еще имеет шансы быть остановленным. Заявления о том, что он уже почти готов, — преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе», — заявил Жовква.

По мнению украинского чиновника, «Северный поток — 2» угрожает не только энергетической безопасности Украины, но и странам Европейского союза, которые якобы становятся зависимыми от российского газа.

«Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты», — опасается Жовква.

Ранее в Германии призвали к критичной позиции по «Северному потоку — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.