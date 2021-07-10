Эксперт предупредил об уловках магазинов при оплате картой

Магазинам иногда может быть невыгодно принимать к оплате карты вместо наличных денег, и они могут сказать покупателю, что терминал не работает или отсутствует. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст, передает РИА «Новости».

По его словам, это может быть связано с высокой стоимостью услуг эквайринга или с тем, что магазинам нужны наличные для расчета с поставщиками или для неофициальных зарплат сотрудникам.

«Если продавец не хочет использовать терминал, заставить его покупатель не может. Но иногда можно попросить все-таки достать «неработающий» терминал и попробовать совершить операцию — порой это помогает решить «технические проблемы»», — сказал Шуст.

Также можно позвонить в банк, который установил терминал в магазине (его логотип должен быть на кассе или самом терминале). Регуляторам «спящие» клиенты невыгодны, поэтому они могут предпринять меры реагирования, отметил специалист.

А в случае дополнительной наценки за оплату картой можно пожаловаться в Роспотребнадзор: именно это ведомство следит за тем, чтобы цена товара или услуги не зависела от способа оплаты, добавил Шуст.

«Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены, в зависимости от способа их оплаты – наличными или безналичным способом!, — подытожил эксперт.

Ранее эксперт предупредил о рисках онлайн-платежей.