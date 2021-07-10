Названы самые богатые и бедные регионы России

Самые богатые российские регионы по анализу доходной части бюджетов в 2021 году — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области. Об этом рассказал эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР Александр Бурков, передает РИА «Новости».

«Шорт-лист регионов-лидеров может быть представлен следующими субъектами Российской Федерации: Москва (общий объем доходов бюджета – 2 834 024 862,5 тыс. рублей), Санкт-Петербург (651 687 023,3 тыс. рублей), Республика Татарстан (274 636 726,5 тыс. рублей), Московская область (662 671 411,0 тыс. рублей), Свердловская область (294 466 347,9 тыс. рублей)», — сказал он.

В то же время самыми бедными оказались республики Адыгея (26,7 млрд руб.) Алтай (26,6 млрд), Калмыкия (19,8 млрд), Карачаево-Черкесия (30,5 млрд) и Еврейская автономная область (16,9 млрд).

«Совокупные доходы бюджетов данных регионов составляют до 3% от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров», — отметил эксперт.

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