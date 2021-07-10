Власти Кубани назвали размер штрафа для непривитых туристов

Туристам, которые приедут в августе в Краснодарский край без сертификата о вакцинации или справки о получении первой дозы препарата и не привьются на месте в течение трех дней, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт администрации региона.

Взыскание может быть наложено на путешественников в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Данная статья была введена в российское законодательство в апреле прошлого года в связи с введением ограничений из-за коронавируса и установлением в регионах режима повышенной готовности.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристы продолжают аннулировать туры в Краснодарский край на август. Это связано с ограничениями, которые были введены из-за коронавирусной инфекции.

С 1 июля туристам в Краснодарском крае нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. После этого власти разрешили предоставлять справку о перенесенном заболевании.

Позже власти региона сообщили, что с 10 июля привитых только первым компонентом вакцины от коронавируса будут принимать без ПЦР-тестов в отелях Краснодарского края, а с августа продолжат заселять непривитых от коронавируса гостей при условии, что они вакцинируются в течение трех дней после заезда.