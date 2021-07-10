Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне BBB

Международное рейтинговое агентство Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

Как сообщается, прогноз в отношении страны — стабильный.

«Кредитный рейтинг России на уровне «BBB» отражает ее надежную макроэкономическую политику, устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — сказано в сообщении.

При этом аналитики агентства указали на геополитический риск, слабое государственное управление по сравнению со странами-аналогами, низкий потенциальный рост ВВП и высокая сырьевая зависимость.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя данную информацию, заявил ТАСС, что ведомство позитивно оценило подтверждение суверенного кредитного рейтинга страны агентством Fitch на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

«Агентство отмечает, что текущее состояние платежного баланса страны, значительные накопленные фискальные резервы и сбалансированное бюджетное планирование позволяют российской экономике успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки», — сказал он.

По словам министра, последовательное подтверждение кредитного рейтинга России всеми агентствами «большой тройки» (Fitch Ratings, Standard & Poor's и Moody's — «Газета.Ru») указывает на эффективность макроэкономической политики, проводимой правительством страны.