«Яндекс» не будет покупать интернет-магазин KupiVIP

«Яндекс» выходит из сделки по покупке интернет-магазина KupiVIP, сообщает ТАСС.

«Яндекс.Маркет» не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP. Компания рассматривает альтернативные выходы в сегмент fashion», — заявили в пресс-службе компании/

В мае «Яндекс» объявил о покупке KupiVIP, чтобы затем интегрировать в «Яндекс.Маркет» интернет-магазин одежды. Сделка должна была быть закрыта во втором квартале этого года. Как ожидалось, сделка позволит «Яндекс.Маркету» ускорить выход на новый рынок.

В ФАС сообщали, что ведомство не получало ходатайство о сделке между компаниями «Яндекс.Маркет» и Private Trade (компания, которая управляет KupiVIP) по приобретению интернет-магазина и других активов Private Trade.

Интернет-магазин KupiVIP был основан в 2008 году. Он предлагает одежду, обувь и аксессуары более тысячи модных брендов. Магазин действует в России, Белоруссии и Казахстане.