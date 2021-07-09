Украина купит британский ледокол для экспедиций в Антарктиду

Правительство Украины выделило деньги на закупку океанографического корабля британской антарктической службы »Джеймс Кларк Росс» (RRS James Clark Ross) для экспедиций в Антарктиду и исследований мирового океана, сообщает Defense Express со ссылкой на директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого.

По его словам, цена покупки составит $5 млн при начальной цене $10 млн. Приобретение судна станет возможным после утверждения решения правительства комитетом Верховной рады Украины по вопросам бюджета.

«По оценке экспертов Николаевского морского технического университета, судно пригодно к эксплуатации на протяжении последующих 20-25 лет. Этого хватит для целого поколения украинских ученых», – подчеркнул Дикий.

Он также добавил, что в случае успешного выполнения программы, корабль сможет отправиться в Антарктиду уже до конца этого календарного года.

Ранее украинские полярники нашли затерянную пещеру в Антарктиде.