Путевки в Турцию подешевели до 22 тысяч рублей

Среди россиян продолжает расти спрос на отдых на турецких курортах. При этом владельцы гостиниц в турецких курортных городах не задирают цены, а делают хорошие скидки, пишут «Известия».

Как сообщает издание со ссылкой на сервис по поиску авиабилетов Aviasales, интерес россиян к Турции вырос на 49% по сравнению с прошлой неделей. Их привлекают как развитая отельная инфраструктура и лояльные правила въезда, так и цены.

В ближайшие дни можно найти туры всего за 22-36 тысяч рублей, сообщили изданию в пресс-службе компании Tui. Речь идет о путевках для двоих в пятизвездочном отеле по системе «ультра все включено». Это означает, что путешественники имеют право пить в барах гостиниц не только местный алкоголь, но и импортный. За 22 тыс. руб. можно поехать на семь ночей в Даламан, за 36 тыс. — в Анталью (Махмутлар) на шесть ночей.

«Скидка составила около 65%: тур за 22 тысячи накануне продавался за 64 тысячи рублей, это действительно уникальный случай. Такие предложения бывают, но рассчитывать на них не стоит, — предупредили в пресс-службе организации.

В Tui также указали, что в Турции в настоящее время начинается высокий сезон. В это время число горящих путевок уменьшается и чаще можно столкнуться с выкупленными турами.