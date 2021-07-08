Развивающая сеть магазинов Hamley's компания выиграла иск об улучшении условий кредитного договора из-за пандемии

Связанная с Александром Мамутом компания «Вандеркинд», которая развивает сеть магазинов Hamley's в России, выиграла апелляцию против своего кредитора — банка непрофильных активов «Траст».

Об этом сообщает РБК.

Седьмого июля суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая отказалась реструктурировать долг «Вандеркинда» на 2,5 млрд руб., и принял новое решение, которым улучшил условия для компании.

«Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт», — указано в картотеке арбитражных дел.

Помимо прочего, в иске отмечалось, что весной прошлого года «Вандеркинд» уже погасил 1 млрд руб. долга, а летом — еще 500 млн руб.

В материалах суда уточнялось, что из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер магазины Hamley's в России были закрыты с конца марта по июнь 2020 года, после чего начали действовать санитарно-эпидемиологические требования, что снизило трафик посетителей более чем наполовину по отношению к 2019 году.