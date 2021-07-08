ЕС считает новый российский закон о вине скрытым эмбарго

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что новый российский закон об игристых винах скрытым продолжением продовольственного эмбарго. Об этом сообщает ТАСС.

«Европейский союз крайне озабочен этим законом. Для меня как посла Евросоюза в России это выглядит как слабо скрытое продолжение продовольственного эмбарго, которое обходится российским потребителям не менее чем в 445 млрд рублей в год», — сказал он.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта производителю придется проводить пересертификацию продукции.

5 июля Еврокомиссия заявила, что они не согласны с утвержденным в России законом о виноделии, поэтому предпримут необходимые шаги для защиты прав европейских компаний, а Союз домов шампанского Франции не исключил возможность приостановок поставок в Россию.