Минсельхоз заявил о стабильных ценах на молоко на фоне роста себестоимости

Минсельхоз РФ заявил, что цены на молоко и молочную продукцию остаются стабильными, несмотря на рост себестоимости. Об этом сообщает ТАСС.

«Поступательное наращивание объемов, а также меры государственной поддержки молочной отрасли позволяют сохранять цены на молоко и молочную продукцию на стабильном уровне, несмотря на увеличение себестоимости производства», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что за последний год рост отпускных цен сопоставим с уровнем инфляции. С начала 2021 года стоимость сырого молока снизилась на 0,8%, сухого цельного — на 1%, а пастеризованного — выросла на 1,7%. Поднялись в цене сливочное масло (на 1,5%) и сыры (0,3%).

Ранее гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов заявлял, что к осени 2021 года ожидается рост цен на молоко. С его словами согласились несколько участников рынка.